“La desahuciaron y hasta me dieron el pésame”: Una joven con muerte cerebral tras ser golpeada y violada

Santa Cruz, Bolivia

En Montero, una joven de 19 años se debate entre la vida y la muerte en una unidad de terapia intensiva después de ser brutalmente golpeada y abusada sexualmente durante la celebración del carnavalito. La víctima, fue hallada inconsciente cerca de su domicilio en la madrugada del lunes 19 de febrero, horas después de asistir a una fiesta.

Vecinos que descubrieron a la joven tirada en plena vía pública rápidamente la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial de segundo nivel. Sin embargo, pese a la gravedad de su estado, el acceso a la atención médica adecuada se vio obstaculizado, según denuncias de familiares y representantes de la Defensoría del Pueblo.

La madre de la joven relató desgarradoramente que los médicos desahuciaron a su hija y le ofrecieron sus condolencias, indicando que la joven se encuentra con muerte cerebral y que su supervivencia actual se debe únicamente a los aparatos médicos que la mantienen con vida.

“A mi hija me la desahuciaron los médicos, a mí me dieron el pésame. Está con muerte cerebral. Me dijeron que si ella estaba viva es gracias a los aparatos a los que está conectada”, agregó.

La víctima, quien trabajaba vendiendo dulces para costear sus estudios, estaba a punto de graduarse como tripulante de cabina en una academia en Santa Cruz.

Lady Roca, representante de Derechos Humanos de Montero, señaló que los médicos no actuaron con la celeridad requerida para intervenir quirúrgicamente a la joven, a pesar de los informes que indicaban la urgencia de dicha medida. La Defensoría del Pueblo no descarta iniciar acciones en contra de los médicos que no actuaron rápidamente para auxiliar a la víctima, quien trabajaba vendiendo dulces en la parada de trufis en Montero para costear sus estudios y estaba a semanas de graduarse como tripulante de cabina en una academia en Santa Cruz. Hoy se debate entre la vida y la muerte.

“El informe del hospital de segundo nivel era que necesitaba ser intervenida quirúrgicamente de inmediato, por eso fue trasladada al hospital de tercer nivel. Desde las 3:00 intentamos comunicarnos con el médico, pero no respondió a los mensajes de WhatsApp ni a las llamadas. A las 5:00, la mamá me llamó pidiendo ayuda. Acudí al hospital para que la recibieran, hubo resistencia al principio, pero al final la admitieron. Sin embargo, no la operaron. Dijeron que el neurocirujano no llegaría hasta el mediodía del día siguiente, a pesar de que este caso requería intervención quirúrgica inmediata”, indicó Lady Roca, representante de Derechos Humanos de Montero.