Le prestó dinero a su pasajero para comprar licor y terminó atracado

Santa Cruz, Bolivia

En las últimas horas un taxista fue víctima de un atraco por parte de su pasajero, a quien además le presto dinero para comprar bebidas alcohólicas. Ocurrió en las primeras horas de este lunes, 6 de febrero en la zona de Equipetrol.

“Tome al pasajero del 3er. Anillo y avenida Alemania, al subir me dice vamos a una licorería, compra lo que tenía que comprar y me dice que le falta Bs 60 porque tenía en dólares, le presto y ve de donde saco mi dinero, fue pagó y nos subimos al auto, entonces me dice lléveme al entre 2do. y 3er. Anillo atrás del colegio Alemán”, relató la víctima.

Según el testimonio del taxista en el trayecto hacia la dirección que el malhechor le pidió que lo llevará. “Me hizo meterme por una calle sin salida y me tiró un puñetazo dejándome desorientado, aprovechó para bajarse del auto y se fue corriendo, al ver mi cajita se había sacado toda mi plata, había unos Bs 500”.

El afectado manifestó que permanecerá afuera de un condominio donde aparentemente vive el antisocial.

“Se entró al condominio, el guardia me aseguró porque justo estaba monitoreando las cámaras y me dijo que ahí entró, aún no he presentado la denuncia, si me mueve de aquí por ahí se escapa, estoy esperando que salga para llamar en ese momento a la Policía”, señaló el hombre.