Levantan bloqueo en San Julián y la vía al Beni queda expedita

Santa Cruz, Bolivia

Al final de la tarde de este viernes se levantaron los diferentes puntos de bloqueos que fueron instalados en la carretera que conecta al departamento de Santa Cruz con el Beni. Esto tras confirmarse que el gobernador Luis Fernando Camacho firmó el acta de compromiso para la construcción de la ruta Okinawa - Los Troncos.

La ruta vuelve a estar expedita después de cinco días de movilización, un alivio para transportistas y productores que advirtieron pérdidas millonarias por día de bloqueo.

Sin embargo, los dirigentes de San Julián indicaron que solo se está dando un plazo de 72 horas para que los ministros de Economía, Marcelo Montenegro y de Planificación, Sergio Cusicanqui, para que amplíen la capacidad de endeudamiento de la Gobernación y así se proceda con la construcción de la vía carretera Brecha Casarabe – Núcleo 41.

El acuerdo firmado por la construcción de la ruta Okinawa - Los Troncos establece que la Gobernación aportará el 30% de la inversión necesaria, mientras que el Gobierno Central financiará el 70% restante para la construcción de la anhelada obra carretera.

Esta vía tendrá una longitud de 33 kilómetros y demandará una inversión de $us 71 millones, de los cuales $us 50 millones están garantizados por el Gobierno nacional y $us 21 millones deben ser financiados por la Gobernación.