Liberan al novio de Luz: determinan que la joven desaparecida salió de su casa voluntariamente

La Paz

Antes de cumplir las 24 horas de arrestó Mario de 19 años fue liberado, su padre y su tía fueron quienes lo esperaron en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecía.

“Les digo no cometan errores si están estudiando, papito que sea la última vez no me cometas más errores, te amo y te quiero”, manifestó el padre de Mario, entre lagrimas y al momento de que el joven investigado por la desaparición de Luz su novia salia de celdas de la policía.