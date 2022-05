Tres hermanitos mueren intoxicados tras preparar su comida en una casa de la zona Vino Tinto

La Paz

El presidente de la Junta de Vecinos de la zona de Vino Tinto de la ciudad de La Paz, informó este jueves que tres niños fallecieron en esta jornada en un domicilio de la zona, al promediar el medio día, habrían sido intoxicados por la inhalación presumiblemente de monóxido de carbono.

“En la tarde nos percatamos que vino Bomberos, estaba haciendo un acta y vino un vecino a llamarme, me hice presente y estaba la Felcc, Bomberos, la fiscal haciendo el levantamiento de los cadáveres, verificaron que no había violencia, sino que era intoxicación, los niños no tenían ningún golpe”, manifestó el presidente de la junta vecinal.