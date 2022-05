Presumen que los dos obreros sepultados por un talud habrían perdido la vida

Cargando...

La Paz

El comandante de Bomberos Antofagasta, teniente Hans Barbolin manifestó este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda que presumiblemente los dos obreros desaparecidos y que fueron sepultados por el talud de esta construcción privada se encontrarían sin vida.

Sin embargo aclaró que el trabajo de búsqueda continua, personal de Canes de la Policía Boliviana se encontraría en el lugar, para establecer puntos donde posiblemente estarían los cuerpos de los dos trabajadores.

“Se realizó un arduo trabajo en coordinación al comando departamental de la policía en La Paz, dos personas se encuentran desaparecidas a consecuencia de este incidente, personal de canes esta realizando la búsqueda y la localización de los puntos donde posiblemente se encuentren las mismas, para poder recuperar estos cuerpos sin vida”, manifestó Barbolín.

El comandante de Bomberos Antofagasta, señaló que el trabajo en el lugar se tornaría riesgoso, toda vez que enormes piedras caen del lugar tras cualquier movimiento, debido a que el terreno es accidentado e inseguro.

El alcalde de la Paz Iván Arias también entrevistado en el programa Que No Me Pierda, anunció que por esta noche se suspende la búsqueda de los dos obreros sepultados por el talud de una construcción privada ubicada en calle José Quiroz paralela a la avenida Costanera, debido a la alta peligrosidad, ya que no se visualizaría los lugares de excavación para encontrarlos.

“Los dos obreros se encuentran sepultados bajo toneladas de tierra, y uno fue rescatado.Ya se identificó los lugares donde estarían ambos cuerpos, ya se precintó el lugar y mañana vendremos hacer el rescate y recuperación de los cuerpos, estamos dejando sensores por si se presenta algún tipo de movimiento más de tierra”, aseveró Arias.

En tal sentido afirmó que el viernes a primeras horas del día iniciará nuevamente la búsqueda, esperando poder encontrarlos.

Según el burgomaestre paceño, la construcción de este inmueble no tenía el permiso de la alcaldía de La Paz, tras la negativa del mismo iniciaron la construcción bajo el permiso de la alcaldía del municipio de Palca. Pese a esa circunstancia la alcaldía paceña afirmó que notificó a los propietarios, sin embargo, continuaron con la construcción.