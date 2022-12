Lidia Patty afirma tener capacidad para ser embajadora ya que su ‘diplomacia es indígena’

La Paz

Lidia Patty la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), reconoce que su nombre circula en las redes sociales y noticias, respecto a su posible designación como embajadora de Bolivia en Paraguay.

La exdiputada es de Charazani, realizó trabajos desde sus 19 años, como trabajadora del hogar, en 1994 formó en las filas de las mujeres Bartolina Sisa, por donde llegó a la política hasta ser diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Patty afirma que conoció varios países como exdiputada, según afirmó el trabajo que haría conocer como embajadora es todo lo relacionado con la sabiduría del país y trabajar por la integración.

La exdiputada afirma que no tiene una carrera diplomática, pero aseguró que es intelectual.

Lidia Patty señala que para ocupar un cargo no es necesario prepararse, ya que afirma que tiene otra ideología, y agregó que las críticas la fortalecen.

“No necesitas gente que se prepare, porque en el camino lo conoces todo. Si me puedo preparar otra cosa puede ser, porque con su vivencia uno se adapta. Siempre me han fortalecido, nunca me voy a sentir mal, las críticas que me hacen me fortalecen”, afirmó Patty.