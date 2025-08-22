Marco Pumari: “En carne propia vivimos la justicia corrupta”

El exlíder cívico potosino Marco Pumari denunció la existencia de una red de corrupción en el sistema judicial boliviano, en la que, según él, participan jueces, fiscales y abogados que se articulan para lucrar con las detenciones preventivas.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Pumari sostuvo que ha experimentado en carne propia una justicia corrupta, que utiliza el sufrimiento de las familias como un negocio.

“En carne propia vivimos la justicia corrupta, donde grupos corporativos de algunos jueces, fiscales y abogados se articulan para lucrar con el dolor de las familias de los privados de libertad. Detenciones preventivas que se monetizan más allá de las leyes y la propia CPE”, escribió.

Pumari, quien enfrenta procesos judiciales desde 2019, aseguró que la detención preventiva se ha transformado en un instrumento de abuso y beneficio económico indebido, contrario a la Constitución Política del Estado y a las normas vigentes.

Las declaraciones se suman al debate abierto tras el reciente instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena la revisión de los plazos procesales en los casos de alto perfil, entre ellos los de Pumari, la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

Mire la publicación de Marco Pumari:

