Madre narra la desgarradora historia sobre el cómo su niño de 8 años fue víctima de bullying

Una madre contó una descargadora historia, del como su hijo de tan solo 8 años, sufrió bullying, solo por el hecho de ser un alumno nuevo de una unidad educativa en La Paz.

Estas palabras son parte de la declaración de una madre, cuyo hijo, sufrió acoso escolar o bullying, denuncia que un grupo de niños y adolescentes se ensañaron con el menor.

“A mí como madre me dolió verlo en esas condiciones ensangrentado, me sentía impotente de verlo así, llorar y sufrir, el no querer volver al colegio, eso es lo que genera, que tenga desconfianza, le costó mucho tener amigos en las escuelas, le costó mucho volver a confiar”, aseveró la madre.