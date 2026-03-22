Mañana se conocerá nueva fecha para la votación en Exaltación tras incidentes

La jornada electoral en el municipio de Exaltación, departamento del Beni, fue suspendida debido a incidentes registrados en uno de los decintos electorales, informó la Defensoría del Pueblo.

Los problemas surgieron cuando dos grupos políticos enfrentados impidieron la instalación de la votación.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, lamentó los hechos y detalló que alrededor de 950 votantes se vieron imposibilitados de ejercer su derecho. “Se han hecho todos los esfuerzos para que se lleve adelante la votación, pero por falta de garantías no fue posible”, señaló.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) determinará próximamente la nueva fecha para la jornada electoral, solicitando mayor custodia policial para garantizar la seguridad y normal desarrollo de la votación.

En Exaltación, de los once decintos electorales existentes, solo uno presentó inconvenientes, aunque se cuenta con 20 policías asignados para la seguridad.

El Defensor del Pueblo hizo un llamado a la población a deponer actitudes confrontacionales y colaborar para que la elección se realice sin incidentes en la nueva fecha programada por el TED.

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