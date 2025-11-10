Marcela Tatiana Flores Zambrana asume como nueva ministra de Salud

Marcela Tatiana Flores Zambrana fue posesionada este domingo como Ministra de Salud en el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. La ceremonia se realizó en el Palacio Quemado de La Paz, junto al resto de los miembros del gabinete ministerial.

Flores Zambrana cuenta con una maestría en Salud Pública y una amplia experiencia en gestión sanitaria dentro del sector público. Durante la pandemia de COVID-19, en 2020, fue coordinadora del área urbana metropolitana del Servicio Departamental de Salud (Sedes), liderando la estrategia de búsqueda activa de pacientes y fortalecimiento de la respuesta sanitaria.

Su nombramiento representa un compromiso del nuevo gobierno con la continuidad y mejora de la atención en salud, reforzando la capacidad de gestión frente a desafíos sanitarios a nivel nacional.

