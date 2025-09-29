Mariaca: Orden de aprehensión contra uno de los hijos de Arce, sigue vigente y no se descarta alerta internacional

La Fiscalía General del Estado indicó que sigue vigente la orden de aprehensión contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, dentro de un proceso de investigación por violencia intrafamiliar que se sigue en el departamento de Santa Cruz. Las autoridades indicaron que, ante el desconocimiento de su paradero, ya se han tomado medidas como una alerta migratoria y se están tramitando sellos internacionales, incluyendo el sello rojo, en caso de que haya salido del país.

El Fiscal General, Roger Mariaca, informó en detalle sobre las acciones tomadas, subrayando que el Ministerio Público no tolerará actos de violencia contra las mujeres.

El Fiscal Mariaca explicó que, tras actuar de manera inmediata en Santa Cruz junto a la Fiscal Departamental y la Coordinadora de Género, se libró la orden de aprehensión sin previa citación (Artículo 226) debido a la existencia de indicios y el peligro de fuga y obstaculización por parte de Arce Mosqueira.

La víctima en este caso cuenta con 12 días de impedimento, y la Fiscalía ha recolectado otros elementos de convicción, como informes psicológicos y de trabajadoras sociales, lo que fundamentó la decisión.

"A la fecha este señor continúa con un mandamiento de aprehensión vigente, será la Policía Boliviana quien tendrá que ejecutar", aseveró Mariaca.

El Fiscal General indicó que la Policía Boliviana es la encargada de ejecutar la orden de aprehensión y de determinar el paradero de Arce Mosqueira, con el apoyo del Ministerio Público para solicitar allanamientos si es necesario.

Debido a que se desconoce su ubicación, la Fiscalía ha instruido el agotamiento de todos los recursos para asegurar su presencia en el proceso:

Alerta Migratoria: Ya se activó para evitar su salida del país.

Sellos Internacionales: Se están tramitando los sellos azul y rojo a nivel internacional para su ubicación y posible aprehensión en otro país, y su posterior extradición a Bolivia para ser sometido a la justicia.

Mariaca concluyó que, paralelamente a la búsqueda y aprehensión, se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para la imputación formal de Arce Mosqueira ante un juez cautelar.

