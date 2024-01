"Mi hija nació en un pasillo", dijo un padre tras no recibir atención médica a tiempo

Una joven madre dio a luz en el pasillo hospital Municipal de la Villa Primero de Mayo, después de reclamar atención médica, sin éxito. El hecho sucedió la noche de este martes en la capital cruceña.

La mujer en estado de gestación llegó en compañía de su esposo, desde horas de la tarde de este 16 de enero, al presentar los dolores para el parto, de acuerdo a la declaración del esposo les pidieron análisis y les pidieron esperar tres horas.

“Llegamos a las 16:30 y los médicos no me atendieron oportunamente, desde esa hora estuvimos con mi esposa. Nos pidieron análisis de nuevo, los de laboratorio nos indicaron que iban a tardar tres horas, mi mujer me dijo me duele, me duele”, relató el esposo.