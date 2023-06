"Mi hija no quiere volver al colegio, le tiene miedo al niño", menor apuñalada se recupera

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La niña de seis años que fue apuñalada, aparentemente, por un menor de 10 años de su colegio se encuentra estable de salud después de haber sido sometida a una cirugía de emergencia.

Sin embargo, el traumático hecho que vivió le provocó secuelas psicológicas evidentes, ya que la pequeña se muestra reacia a regresar a la escuela por temor a que el niño agresor vuelva a atacarla.

"Ella me dice que no quiere ir al colegio, tiene miedo que el niño le vuelva a hacer lo mismo", dijo bastante afligida la madre de familia.

Según el relato de la mamá, el incidente ocurrió el pasado lunes 5 de junio. La niña fue atacada cuando se dirigía al baño, “al rato volvió ensangrentada y me dice: ‘mamá un niño me atacó, me quería matar’. relató.

La rápida respuesta de las personas presentes permitió trasladar a la niña de inmediato a un hospital, donde se le brindó atención médica de urgencia.

La mamá ha solicitado ayuda psicológica para su hija y exige que los padres del niño acusado se responsabilicen de los gastos médicos, ya que ciertos tratamientos y estudios no son cubiertos por el Sistema Único de Salud (SUS).

De igual manera, exige que se investigue sobre cómo el menor logró ingresar un cuchillo a la institución educativa.

El director departamental de Santa Cruz, Edwin Huayllani, aseguró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva con el propósito de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.