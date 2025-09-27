Natti Natasha anunció en Premios Juventud que está embarazada de una niña

La cantante dominicana Natti Natasha protagonizó el momento más emotivo y viral de los Premios Juventud 2025, celebrados por primera vez en Panamá, al revelar que su segundo bebé junto a Raphy Pina será una niña. La artista, quien ya es madre de Vida Isabelle, convirtió su performance en un espectacular y conmovedor gender reveal.

Natti Natasha, que llegó a la alfombra roja luciendo su embarazo con un glamuroso vestido de Balenciaga, desfiló junto a su pareja y su hija. Pero la gran sorpresa llegó en el escenario.

Natti junto a su pareja. Foto: Instagram.

El vestido de princesa se vistió de rosa

Durante su presentación, la artista interpretó la canción "Cuando las traje aquí" acompañada de la Sinfónica Juvenil Nacional de Panamá. Natti lucía un voluminoso vestido blanco, de estilo cuento de hadas, sobre un escenario adornado con una flor de loto.

En el clímax de la actuación, la magia se apoderó de la tarima: las luces y la escenografía, junto a su vestido de princesa, se iluminaron de un vibrante color rosa, confirmando ante un público emocionado que espera otra niña. El emotivo momento rápidamente se hizo viral en redes sociales, desatando la euforia de sus fanáticos.

Una noche de triunfos y solidaridad

La jornada fue doblemente memorable para la cantante, ya que no solo reveló el sexo de su bebé, sino que también fue galardonada con el premio al Mejor Álbum Tropical por su disco 'Natti Natasha en Amargue'. Además, se llevó el premio a Mejor Dance Track por "Como la flor", consolidando una noche triunfal.

En entrevistas, la artista expresó que su deseo más grande es que su bebé nazca saludable. A su vez, la pareja anunció un gesto de gran nobleza: en lugar de un tradicional baby shower, invitarán a sus seguidores a donar a quienes más lo necesiten, compartiendo así su alegría con los menos afortunados.

Natti Natasha dedicó la revelación a sus seguidores, calificándola como "un momento que marcará mi vida para siempre, realizado con todo el amor del mundo para ustedes". La llegada de su segunda "princesa" junto a Raphy Pina ya es uno de los temas más comentados del espectáculo latino.

