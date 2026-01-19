Néstor Huanca es trasladado a la cárcel de Patacamaya

Cerca del mediodía de este lunes 19 de enero, el exministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, fue trasladado a la cárcel de Patacamaya, donde deberá cumplir detención preventiva por cuatro meses, en el marco de la investigación por el caso Harina Subvencionada.

Según los informes, el proceso hace referencia a un daño económico estimado en 6,6 millones de bolivianos, por contratos presuntamente irregulares relacionados con la compra, traslado, almacenamiento y distribución de harina subvencionada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Huanca y el exministro Zenón Mamani fueron citados a declarar el pasado miércoles. Tras la audiencia cautelar, el juez determinó la aprehensión de ambos. A su salida, Huanca declaró: “Soy inocente de lo que se me acusa”.

Ambas exautoridades ejercieron funciones durante la gestión del expresidente Luis Arce. Mamani, quien fue titular de Desarrollo Productivo entre febrero de 2025 y el fin de ese año, recibió detención domiciliaria con una fianza de Bs 50.000. Aún se aguarda su traslado y cumplimiento de las medidas impuestas.

