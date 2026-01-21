Cívicos, comunidades indígenas y ciudadanos mantienen una vigilia pacífica de 48 horas en las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en la ciudad de Santa Cruz, en rechazo a los avasallamientos de tierras en la Chiquitania y exigiendo cambios inmediatos en la institución.

La protesta, que se instaló desde este martes, cuenta con la participación de comunidades indígenas chiquitanas, que denunciaron avasallamientos sistemáticos, destrucción de viviendas, daño ambiental y una presunta protección institucional a favor de grupos interculturales y organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Uno de los principales reclamos es justicia para el cacique chiquitano Ricardo Peña, quien fue brutalmente agredido en el municipio de San José de Chiquitos, hecho que generó indignación entre los movilizados.

“Se ha dado un plazo de 48 horas. Lo primero es que se investigue y se sancione la agresión contra el cacique de la comunidad. Esos responsables tienen que ir a prisión”, manifestó Marcelo Méndez, presidente de los Comités Cívicos de las Provincias.

Ultimátum al Gobierno

Los movilizados advirtieron que la vigilia se mantendrá durante el plazo establecido y que, si no existe una respuesta concreta del Gobierno nacional, se convocarán reuniones para definir nuevas y más duras medidas de presión, en respaldo a las comunidades indígenas y propietarios afectados.

Asimismo, Méndez exigió el cambio inmediato de funcionarios del INRA, asegurando que muchos de ellos ya tenían conocimiento de los avasallamientos y no actuaron oportunamente.

“No es posible que, después de más de dos meses de gestión, sigan los mismos funcionarios. Desde aquí se conocían los avasallamientos y no se hizo nada. Necesitamos una auditoría a los procesos de saneamiento, porque hubo sobreposiciones y se permitió el ingreso de interculturales a predios privados”, denunció.

El dirigente también pidió el apoyo de la población cruceña, señalando que los avasallamientos no son hechos aislados, sino una problemática que se arrastra desde hace años.

“Son más de 20 años que se viene ingresando a terrenos cruceños. Esto no puede continuar”, afirmó.

Mientras tanto, comunarios, cívicos y ciudadanos continúan la vigilia en el INRA, exigiendo respeto a los territorios ancestrales, el fin de los avasallamientos y una reestructuración profunda de la institución agraria en Santa Cruz.

