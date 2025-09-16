“No más jukeo ni avasallamientos”: mineros llegarán a La Paz este 18 de septiembre

El sector minero asalariado anunció que este jueves 18 de septiembre realizará una marcha nacional en rechazo al jukeo, la minería ilegal y los avasallamientos que afectan a distintos distritos del país.

La movilización partirá desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto con destino a la sede de Gobierno en La Paz, según informó el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Paye.

“Este jueves se llevará a cabo la marcha nacional en protesta y rechazo a los avasallamientos, al juko y a la minería ilegal”, señaló Paye.

El dirigente cuestionó la inacción de las autoridades nacionales y la ausencia de políticas mineras de Estado. Aseguró que incluso el Ministerio Público encubre la minería ilegal al no atender las denuncias presentadas por el sector.

La Fstmb advirtió que, si no se atienden estas demandas, se radicalizarán las medidas de presión en defensa de la estabilidad laboral, los recursos naturales y la seguridad de las comunidades mineras.

