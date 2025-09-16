TEMAS DE HOY:
Atropello a una mujer accidente vehicular pakistaní sindicado de estafa

31ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“No más jukeo ni avasallamientos”: mineros llegarán a La Paz este 18 de septiembre

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia convocó a una marcha nacional que partirá desde El Alto hacia la sede de Gobierno.

Hans Franco

15/09/2025 20:15

Foto: Mineros asalariados anuncian marcha contra el jukeo y minería ilegal (Archivo)
La Paz

Escuchar esta nota

El sector minero asalariado anunció que este jueves 18 de septiembre realizará una marcha nacional en rechazo al jukeo, la minería ilegal y los avasallamientos que afectan a distintos distritos del país.

La movilización partirá desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto con destino a la sede de Gobierno en La Paz, según informó el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Paye.

“Este jueves se llevará a cabo la marcha nacional en protesta y rechazo a los avasallamientos, al juko y a la minería ilegal”, señaló Paye.

El dirigente cuestionó la inacción de las autoridades nacionales y la ausencia de políticas mineras de Estado. Aseguró que incluso el Ministerio Público encubre la minería ilegal al no atender las denuncias presentadas por el sector.

La Fstmb advirtió que, si no se atienden estas demandas, se radicalizarán las medidas de presión en defensa de la estabilidad laboral, los recursos naturales y la seguridad de las comunidades mineras.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD