Santa Cruz, Bolivia

Julio A.G.R., quien enfrentó su segunda audiencia de medidas cautelares por el delito de intento de feminicidio, fue sentenciado a 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola. El acusado sorprendió a todos al pedir disculpas a su familia y amigos por los horribles actos cometidos.

El trágico suceso se registró el día miércoles, cuando Julio A.G.R. apuñaló a su madre, Mirtha RR, de 55 años, en un acto atroz que ocurrió en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. Horas más tarde, intentó acabar con la vida de su expareja, Kimberly E.V., de 25 años, en las cercanías del mercado Mutualista.

Afortunadamente, la joven logró escapar por la ventana de un alojamiento para quedar sentada en el motor de un aire acondicionado donde procedió a pedir ayuda a los comerciantes.Tras ser rescatada fue llevada a un hospital donde se confirmó que tenía al menos 12 puñaladas.

"Me dijo que estaba cansado de ser el dolor de cabeza de sus padres, cuando me levanté para fijarme la hora. Me di la vuelta y él se me vino encima, no habíamos discutido ni nada, de pronto se me abalanzó, no me dijo nada, ni me amenazó, directamente agarró el cuchillo y me lo clavó en el pecho”, relató Kimberly, en exclusiva a NOTIVISIÓN.