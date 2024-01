"No me dejan salir, quiero libertad": Abuela de 78 años vive encerrada en su casa

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una mujer de la tercera edad vive encerrada en su propia casa, la mujer de 78 años no tiene la libertad de salir del inmueble y pasa por largos periodos de abandono, fueron los vecinos quienes denunciaron este extremo.

“Mal estoy, no me dejan salir a ningún lado, quiero estar en libertad”, son las palabras de la adulta mayor. “Me echan llave, pasé sola navidad (…) Mis perros son mis fieles compañeros”, relató la abuelita.

Los vecinos denunciaron el abandono, aseguran que está encerrada y no tiene que comer, vive en soledad, acompañada sólo de sus mascotas la mayor parte del tiempo. Calzando unos crocs desgastados y con un burrito así la encontramos.

“La viejita sufre de maltrato, le tienen prohibido salir. Ella está muy delicada de salud, realiza sus controles en caja Cordes, tiene una sobrina que no vive en el departamento. Tengo entendido que le dicen que mientras no limpie las heces de los perros no va salir a realizarse sus controles en su caja, por ese motivo muchas veces llega retrasada a sus consultas”, relató una vecina.

“Esta situación me destroza la tienen varios días sin comer, tuve que traerle comida y me convencí de que es maltratada (…) Yo también tengo mi abuelita, esto me indigna”, dijo indignada otra persona.

La oficina del Adulto Mayor investiga el caso de la señora Teresa, quien permanece constantemente encerrada, indicaron que pidieron los informes correspondientes y están en constante comunicación con la familia.



“Se realizarán las investigaciones correspondientes, de la misma manera realizar el seguimiento correspondiente para que la adulta mayor pueda contar con otra red de apoyo. Su sobrina no vive en el país, está en España (…) En un contacto con Caja Cordes nos indicaron que Doña Teresa es demandante en el ámbito de salud”, indicó la jefa del departamento del Adulto Mayor, Lic. Paola Méndez.