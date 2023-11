“No resistió”: Falleció la niña que cayó del primer piso de su colegio

Santa Cruz, Bolivia

Después de casi una semana de la tragedia, donde una estudiante de 13 años cayó por la ventana desde el primer piso de su unidad educativa, ubicada en la Virgen de Luján de la ciudad de Santa Cruz, la menor no pudo resistir más y este fin de semana llegó a perder la vida.

El incidente ocurrió el pasado 7 de noviembre cuando la estudiante la menor se encontraba sobre una silla al lado de la ventana de su aula cerca al mediodía y de pronto, llegó a caer desde el primer piso a una distancia de 5 metros.

El caso que provocó conmoción en la población cruceña, atraviesa un proceso de investigación por parte de la Policía, y se espera conocer resultados de la autopsia de ley.

Existe una versión desde la unidad educativa que sugiere que la niña fue responsable de la caída, el padre de la menor, negó que sea posible que la joven se haya lanzado desde el primer piso y solicitó que el caso sea investigado a fondo.

"No tiene nombre, no tiene explicación. No deseo este dolor a nadie. Es triste perder un hijo, un ser querido", expresó Osmán Correa, padre de la niña.