“No se me venga a hacer el pobre”: la dura respuesta de Subirana a Quinteros

Un intercambio tenso se registró durante el debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra organizado por el Tribunal Supremo Electoral, cuando el candidato Rafael Quinteros cuestionó la propuesta del abogado Carlos Subirana, generando un cruce de acusaciones sobre obras públicas y atención a los sectores más pobres.

Durante su intervención, Quinteros criticó el planteamiento de Subirana de priorizar al ser humano por encima de las obras de infraestructura, al considerar que la población también necesita pavimento y mejoras urbanas.

“Yo no le entiendo cuando usted dice primero los pobres, pero consecuentemente dice no obras ni pavimentos. ¿Con qué pretende llegar a la población?”, cuestionó el candidato.

En respuesta, Subirana afirmó que el modelo de desarrollo de la ciudad se ha enfocado demasiado en grandes avenidas y anillos, dejando de lado las necesidades humanas.

“Es difícil que usted me entienda porque está mentalizado a adorar a la ciudad, a los anillos, a las grandes avenidas. Se han olvidado del ser humano. No hay que ser cruel: hay diez empresas que quieren hacer puentes peatonales y los ediles no quieren porque dicen que afean la ciudad, cuando hay mínimo dos muertos por semana en estas grandes avenidas. Cruzar el segundo anillo es una misión imposible”, sostuvo.

En la réplica, Quinteros volvió a cuestionar la postura del candidato de la agrupación Todos, señalando que las obras básicas siguen siendo una necesidad urgente para muchos barrios.

“Yo vivo en la Villa Primero de Mayo, donde hay pozas enteras. Entonces, si no ofrezco asfalto, ¿cómo es posible que una persona vaya a salir? Habla de pobreza diciendo que solo hay que ver la salud, pero la gente que vive lejos también necesita obras para poder salir de esos lugares y tener mejor nivel de vida”, afirmó.

El intercambio subió de tono cuando Subirana respondió con críticas directas al candidato.

“No es así la vida. Si alguien aquí tiene plata entre nosotros es el hombre que ha ganado mil dólares por UCI en tiempo de COVID. No se me venga a hacer el pobre, doctor Rafael, que yo lo conozco. Dejemos de ser demagogos”, replicó.

El debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral reunió a los aspirantes a la Alcaldía cruceña para presentar sus propuestas y contrastar visiones sobre el futuro de la ciudad

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