¿No votaste en las elecciones pasadas? Corre el plazo para habilitarte

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que hasta el 20 de enero estará habilitado el plazo para que los ciudadanos inhabilitados puedan regularizar su situación y participar en las elecciones subnacionales.

La inhabilitación se aplica a quienes no sufragaron en procesos electorales anteriores o no se presentaron como jurados electorales cuando fueron designados. Ahora, estas personas tienen la oportunidad de rehabilitarse y recuperar su derecho a voto.

"Si un ciudadano se encuentra inhabilitado, debe acercarse al Tribunal, retirar su formulario, completarlo y adjuntar su carnet de identidad junto con los documentos que respalden la causa de su inhabilitación. Solo así podrá habilitarse para participar en las elecciones", explicó el vocal Manfredo Bravo.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que verifique su estado electoral y cumpla con el procedimiento antes de la fecha límite, garantizando así que todos los ciudadanos que deseen participar en las próximas elecciones puedan ejercer su derecho al voto.

