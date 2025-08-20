Pacientes del Hospital Oncológico llevan adelante, desde este miércoles, un bloqueo en el tercer anillo interno de la capital cruceña, exigiendo el levantamiento inmediato del paro que llevan adelante los trabajadores en salud.

“Más que urgente, es realmente difícil la situación que pasamos los pacientes. Ahorita no tenemos atención médica, no tenemos medicamentos. ¿Dónde más van a ir a parar los pacientes? No tenemos dónde conseguir auxilio, y las autoridades simplemente no responden”, expresó una paciente visiblemente afectada.

Los manifestantes exigen que las autoridades tomen acciones inmediatas para resolver el conflicto.

“Exigimos a las autoridades que tomen acciones y de una vez resuelvan. Ellos deberían tener un plan de contingencia cuando se les acaba el presupuesto, pero ni siquiera eso están accionando”, reclamó otra de las pacientes movilizadas.

Según relataron, desde enero han intentado entablar un diálogo con los trabajadores en salud para coordinar soluciones durante los paros, pero no han tenido éxito.

“Hemos intentado desde enero dialogar con los trabajadores en salud por los paros. Sin embargo, se han negado a coordinar. De esa manera planteamos un amparo constitucional y tampoco tenemos respuesta”, enfatizó otra representante de los afectados.

Por su parte, los trabajadores en salud confirmaron que el paro, iniciado el martes 19 de agosto, continuará de forma indefinida “hasta que paguen”.

