Padres de Daylin mantienen la esperanza de que su hija no sea la bebé hallada muerta

El comandante de la Policía Boliviana general Jhonny Aguilera, señaló que ya se tomó las muestras a los padres de la bebé Daylin, y existe un plazo de 20 días para tener los resultados.

Hasta la fecha es un mes y una semana del rapto de la Bebé Daylin, los padres tienen la esperanza de encontrar a su pequeña, dicen que esta bebé fallecida no tiene ningún rasgo de su hija.

“Estamos esperando que salga el ADN, espero que no sea mi hija, yo digo que no es, porque siento que mi hija esta viva, por favor nuevamente les pido a la población boliviana que me ayuden a buscar a mi hija”, manifestó el padre de la bebé Daylin.