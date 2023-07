En medio de un profundo dolor y la búsqueda de justicia, Noemi Paz, hija de Pedro Paz de 63 años de edad, quien perdió la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado martes 4 de julio, hace un llamado a las autoridades para que se retire de forma definitiva la licencia de conducir al responsable de la tragedia.

El incidente tuvo lugar cuando el micro de la Línea 123 cayó dentro de un canal de drenaje en la zona de Los Lotes. Los informes iniciales sugieren posibles fallos en los frenos o la distracción del conductor por el uso del celular. Ante esta situación, Noemi Paz expresó su indignación y clamó por una medida más severa que garantice la seguridad vial.

“Lo más justo es que le quiten la licencia por completo, porque una persona así no puede volver a conducir”, declaró Noemi Paz con voz entrecortada por la tristeza. “A mi padre con justicia no lo van a revivir, pero lo único que les pido es que le quiten de forma definitiva y que no maneje ningún vehículo de transporte. Pedirles a los choferes por favor bajen su velocidad. Quiero que se haga justicia, que se aclare todo esto, que le quiten definitivamente la licencia de conducir”, subrayó.