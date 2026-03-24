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Política

Primera dama participa en cumbre internacional sobre tecnología y niñez en EEUU

Bibi Urquidi participa este 24 y 25 de marzo en el foro que se desarrolla en el Departamento de Estado y la Casa Blanca. El objetivo es trazar una hoja de ruta para el uso seguro de la Inteligencia Artificial en las escuelas y la alfabetización digital.

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/03/2026 12:50

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La primera dama del Estado, Bibi Urquidi, participa en la cumbre inaugural “Fostering the Future Together Summit”, que se desarrolla este 24 y 25 de marzo en Washington D.C., en escenarios como el Departamento de Estado y la Casa Blanca.

El encuentro internacional reúne a líderes y representantes de distintos países con el objetivo de trazar una hoja de ruta global frente a desafíos vinculados a las nuevas generaciones, entre ellos el desarrollo de tecnología educativa, la implementación de la inteligencia artificial en la educación, la seguridad digital y la alfabetización tecnológica.

Según la información oficial, la participación de Urquidi apunta a fortalecer la presencia de Bolivia en espacios de cooperación internacional y promover el intercambio de experiencias en materia de innovación educativa y protección de la niñez y adolescencia.

Asimismo, se busca abrir oportunidades de articulación con otros países en áreas vinculadas al desarrollo integral y el uso seguro y responsable de la tecnología.

La presencia boliviana en este foro también se enmarca en una estrategia de diplomacia internacional orientada a consolidar alianzas y posicionar la agenda social del país en escenarios globales.

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