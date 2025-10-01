TEMAS DE HOY:
Toma Militar Violencia contra la Mujer Violencia Familiar

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Productores exigen investigación a fondo de Emapa tras denuncias de corrupción

El presidente de Promasor, Mario Moreno, indicó que años atrás se denunciaron sobreprecios en la compra de maíz.

Naira Menacho

30/09/2025 22:07

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Tras la aprehensión de Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), investigado por presunto enriquecimiento ilícito, los representantes de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Frejol y Cultivos Alternativos (Promasor) exigieron una investigación a fondo.

El presidente de Promasor, Mario Moreno, aseguró que el sector ya había observado desde hace años presuntas irregularidades en la estatal.

“Como sector productivo, observábamos estas ilegalidades desde hace años, cuando hacíamos seguimiento de los camiones que venían de la Argentina”, declaró Moreno.

 

Entre las observaciones que realizaron fue la compra de maíz donde el quintal costaba entre 30 a 35 bolivianos y en Emapa lo recepcionaban en Bs 70, para entregarlo subvencionado al sector pecuario a Bs 65.

“El Estado ha sacrificado tantos recursos económicos de todos los bolivianos para que se enriquezcan algunas personas. Yo calculé que, en cuatro años, EMAPA ha usufructuado cerca de 100 millones dólares de esta diferencia de precio”, afirmó Moreno.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD