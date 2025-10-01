Madres de estudiantes involucradas en pelea escolar piden apoyo psicológico

Una violenta pelea entre dos estudiantes de una misma unidad educativa escaló a un conflicto legal y emocional que involucra a sus familias, luego de que una alumna de 17 años resultara con daños en el ojo. El incidente, que tuvo lugar dentro del recinto escolar, provocó que ambas madres clamen por justicia y pidan atención psicológica para sus hijas.

La versión de la madre denunciante: Acoso y daño físico

La madre de la adolescente de 17 años agredida acudió a la Estación Policial Integral (EPI) para solicitar la ampliación de la valoración médico forense. Según ella, a pesar de un impedimento inicial de 20 días, su hija "todavía no se ha recuperado totalmente de su ojo". La familia espera los resultados médicos actualizados para determinar la gravedad final de la lesión.

La madre denunció que la presunta agresora, una joven de 18 años, venía molestando a su hija desde el año pasado con "cosas delicadas" y sugestiones inapropiadas, lo que sugiere un historial de acoso previo al altercado. Además del daño físico, la madre afirmó que su hija está "muy afectada" emocionalmente y que requerirá ayuda psicológica por las secuelas del hecho.

La versión de la madre de la acusada: Defensa propia y difamación

Por su parte, la madre de la estudiante de 18 años, señalada como la agresora, asegura estar "muy triste" porque considera que su hija está siendo "difamada" y que las acusaciones "están exagerando mucho las cosas, no son así".

Ella explicó que la confrontación se originó por una "pequeña discusión" en la primera hora de clases, cuando la denunciante presuntamente tomó algo de su hija sin permiso. La tensión subió en el camino a la segunda hora, cuando comenzaron las ofensas y, posteriormente, la agresión física mutua.

La madre de la acusada sostiene que la denunciante "le tenía agarrada de los pelos a mi hija" y que el golpe en el ojo de la menor "no fue intencional", sino un acto de defensa propia de su hija. Afirmó haber intentado sin éxito llegar a un acuerdo con la otra madre. Su hija, al igual que la víctima, también se encuentra "psicológicamente afectada" por la situación.

Mientras ambas familias buscan apoyo y presentar sus pruebas ante las autoridades, padres de familia del establecimiento han solicitado a la dirección que se solucione el tema para garantizar la seguridad y el ambiente de la unidad educativa.

