Propietario de uno de los buses quemados entre lágrimas pide ayuda a la población

Alberto Rodríguez, propietario de uno de los vehículos, que se incendió este miércoles en un taller de chapería y pintura, lamentó lo ocurrido y pidió ayuda a la población para recuperar su fuente de laboral.

“Estaban soldando ahí no más chispa se prendió y todo se incendió, no tiene remedio, por favor pido que me ayude la población para recuperar esa mi herramienta de trabajo”, manifestó Rodríguez.