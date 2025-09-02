¿Quién fue Percy Fernández? seis veces alcalde y figura emblemática de Santa Cruz

Este 1 de septiembre falleció Percy Fernández Añez, quien fue seis veces alcalde de Santa Cruz de la Sierra. Nació el 14 de febrero del año 1939, y falleció a los 86 años de edad.

Percy Fernández, es recordado como un líder cruceño, ya que contribuyó con sus grandes obras para su región y es considerado una de las figuras políticas más influyentes de la capital cruceña en las últimas décadas.

Fernández se destacó por su amplia trayectoria en el ámbito público y privado, y se destacaba por ser muy comprometido con el progreso y bienestar de su región, tenía formación académica como ingeniero civil titulado en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.

Su trayectoria laboral se destacó por trabajar en empresas de renombre, experto de campo y en pavimentación, trabajó en instituciones como: CRE, Cotas y Saguapac y la Cámara de la Construcción, entre otros.

Durante el gobierno del presidente Hernán Siles Suazo entre 1984 y 1985, se desempeñó como ministro de Integración, y entre el año 1989 y 1993 desempeño el cargo de senador por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

El año 1997, asumió el cargo de primer presidente de la Corporación Regional de Desarrollo (Cordecruz). Fue elegido como alcalde de Santa Cruz, por seis gestiones donde destacó por contribuir al desarrollo urbano de la región y la mejora de la ciudad, apuntando al crecimiento y la modernización.

Durante sus gestiones a lo largo del tiempo tiene, en otras características, un impresionante legado de cerca a las 50.000 obras que abarcaron desde el diseño del drenaje fluvial de la urbe, un agresivo plan de pavimentación de calles, radiales y avenidas hasta la construcción de modernos módulos educativos, mercados distritales, grandes hospitales municipales, parques urbanos en diferentes puntos de la ciudad y viaductos y pasos a desnivel que le cambiaron la visión urbana de la capital moderna en la que se transformó Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play