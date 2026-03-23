Resultados Chuquisaca: Fátima Tardío toma la ventaja para la Alcaldía de Sucre

Los resultados preliminares al 90% del Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgan a Fátima Tardío una victoria virtual con el 28.726 votos válidos en el municipio de Sucre. Este porcentaje le permite asegurar la silla municipal, proyectando una ventaja que sus simpatizantes ya celebran en los alrededores de la histórica Plaza 25 de Mayo.

Para esta elección de autoridades municipales, el padrón electoral habilitado en Sucre superó los 190.000 ciudadanos, quienes acudieron a las urnas. La transparencia del proceso estuvo bajo la custodia de miles de jurados electorales sorteados, quienes garantizaron la apertura y el escrutinio en las unidades educativas de los ocho distritos de la capital.

Concluido el sufragio, el Órgano Electoral recordó que aquellos ciudadanos que no votaron deberán pagar una multa de Bs 660, correspondiente al 20% de un salario mínimo. Asimismo, los jurados electorales que no asistieron a sus mesas enfrentan una sanción de Bs 1.650.

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