Rodrigo Paz se reúne con el presidente Arce para abordar desafíos económicos

El encuentro se desarrolla en la Casa Grande del Pueblo y forma parte de una ronda de reuniones con candidatos que pasaron a la segunda vuelta.

Hans Franco

26/08/2025 17:35

Foto: El candidato Rodrigo Paz ingresa a reunión con el presidente Arce
La Paz

La tarde de este martes se instaló la reunión entre el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y el candidato presidencial Rodrigo Paz, quien participará en la segunda vuelta electoral. El encuentro se lleva a cabo en la Casa Grande del Pueblo y tiene como objetivo conocer de forma directa la situación económica del país.

La cita estaba programada para las 16:00, aunque el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) arribó con retraso. A su ingreso al Palacio de Gobierno, evitó realizar declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en el lugar.

Según fuentes oficiales, el Gobierno convocó a los postulantes que avanzaron a segunda vuelta para informar sobre el estado de las finanzas públicas, los principales desafíos económicos y las medidas que actualmente se aplican en la gestión.

Este primer encuentro entre Arce y Paz marca el inicio de una serie de reuniones institucionales enmarcadas en el actual proceso electoral y busca garantizar una transición transparente, con acceso equitativo a la información económica del Estado por parte de todos los actores políticos.

