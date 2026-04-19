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Espectáculos

Sabrina Carpenter sorprende en Coachella al subir a Terry Crews al escenario

La participación de Crews se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival, sorprendiendo a los asistentes por la inesperada colaboración entre la estrella pop y el actor.

Cristina Cotari

19/04/2026 14:02

Terry Crews aparece en pleno show de Sabrina Carpenter y enloquece Coachella. Foto: Captura de video
Estados Unidos

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La cantante Sabrina Carpenter protagonizó uno de los momentos más virales del Coachella al invitar al escenario al actor de Hollywood Terry Crews durante su presentación.

El reconocido intérprete, famoso por sus papeles en White Chicks, Brooklyn Nine-Nine y Everybody Hates Chris, apareció como invitado especial para acompañar a Carpenter en la interpretación de la canción “White Girls”, lo que desató la euforia del público presente.

La participación de Crews se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival, sorprendiendo a los asistentes por la inesperada colaboración entre la estrella pop y el actor.

El espectáculo de Carpenter, quien encabezó la jornada del viernes, incluyó además otra aparición destacada: la de Madonna. La artista regresó al festival tras 20 años y compartió escenario con la cantante para interpretar temas icónicos como “Like a Prayer” y “Vogue”.

Con una puesta en escena cargada de energía y múltiples invitados, Sabrina Carpenter logró consolidar su presentación como una de las más impactantes y comentadas de esta edición de Coachella.

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