Santa Cruz: Asistió a un cumpleaños, dopó a los asistentes y les robó su dinero

La Policía investiga un caso de robo agravado ocurrido la madrugada de este lunes en una rockola de la avenida Paurito, en la zona del Plan 3000, donde varias personas fueron presuntamente dopadas mientras celebraban un cumpleaños.

De acuerdo con el comandante de la Policía del Plan 3000, Edson Rojas, el hecho se registró aproximadamente a las 04:00, cuando un hombre se unió al grupo que se encontraba festejando el cumpleaños de una persona que atendía el local.

“Esta persona comenzó a consumir bebidas alcohólicas y posteriormente invitó cuatro cervezas a la cumpleañera, quien se encontraba compartiendo con otras personas más. Luego de ingerir estas bebidas, las víctimas quedaron prácticamente dormidas, por lo que se presume que se habría utilizado algún tipo de somnífero”, explicó la autoridad policial.

Aprovechando que las personas se encontraban inconscientes, el sujeto ingresó a distintas áreas del local y sustrajo 2.200 bolivianos a la propietaria de la rokola, además de 1.000 bolivianos a uno de los acompañantes y 300 bolivianos a otra persona, para luego darse a la fuga.

El caso fue puesto a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), que inició las investigaciones para identificar y aprehender al presunto autor.

“Esperamos que en las próximas horas podamos dar con la identidad de esta persona que, aprovechando haber dopado a las víctimas, sustrajo sus objetos de valor”, señaló Rojas.

La Policía exhortó a la población a no aceptar bebidas de desconocidos y a denunciar de inmediato cualquier hecho similar para evitar que este tipo de delitos se repita.

