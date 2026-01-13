TEMAS DE HOY:
Policial

“Estamos a punto de esclarecer este caso”: Policía intensifica las investigaciones para esclarecer la muerte de Yuvinca

La Felcc analiza muestras de ADN cruciales para identificar al responsable del vejamen y muerte de la menor en La Guardia.

Ximena Rodriguez

12/01/2026 21:07

Con la evidencia recolectada, la Policía indica que está cerca de esclarecer los hechos.

Escuchar esta nota

La Policía boliviana intensifica la búsqueda del responsable del atroz infanticidio de Yuvinca, la niña de ocho años raptada en el Barrio Divino Niño de Santa Cruz. Equipos de inteligencia investigativa han desplegado operativos estratégicos centrados en el entorno cercano de la víctima y los alrededores de la zona del crimen en La Guardia.

 

El comandante de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), Gilmar Valencia, informó que las pesquisas se encuentran en una etapa muy avanzada gracias a la recolección de evidencia científica. Los peritos analizan actualmente muestras biológicas, incluyendo hisopados y restos ungueales, con el objetivo de identificar el perfil genético del agresor.

Los informes forenses confirmaron la brutalidad del ataque, revelando que la menor fue víctima de abuso sexual antes de ser trágicamente asesinada. La autopsia legal determinó que la causa del deceso fue una combinación de asfixia mecánica por estrangulamiento y un severo traumatismo encéfalo craneano.

 

Bajo la tipificación de infanticidio según el artículo 259 de la Constitución, las autoridades aseguran estar a un paso de esclarecer este suceso que ha conmocionado al país. La vigilancia se mantiene activa de forma permanente hasta dar con el paradero del autor y asegurar que enfrente la máxima sanción penal.

 

