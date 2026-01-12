La noche de los Globos de Oro fue un desfile de elegancia y estilo: esto fue lo mejor de la alfombra roja

La moda volvió a robarse todas las miradas en la noche de los Globos de Oro, donde la alfombra roja se convirtió en una verdadera pasarela de tendencias, elegancia y apuestas arriesgadas. De Ariana Grande a Timothée Chalamet, las celebridades marcaron el pulso fashion de la gala.

Ariana Grande dejó atrás el rosa característico de su personaje Glinda en Wicked y sorprendió con un vestido de gala negro, voluminoso y sofisticado, confirmando que el clásico tono oscuro sigue siendo sinónimo de glamour.

El negro, de hecho, fue el gran protagonista de la noche. Teyana Taylor y Jenna Ortega apostaron por versiones audaces del color. Taylor deslumbró con un vestido personalizado de Schiaparelli, que dejó ver piel y destacó por un profundo escote en la espalda y un moño brillante como detalle central.

Por su parte, Ortega mantuvo su sello gótico con un diseño de Dilara Findikoglu, con borlas en los hombros y recortes estratégicos, mientras que Lisa de Blackpink eligió un look negro semitransparente firmado por Jacquemus. Selena Gomez, Miley Cyrus y Mia Goth también se sumaron a la tendencia monocromática.

La alfombra roja, desplegada en el The Beverly Hilton de Beverly Hills, es cada año el espacio ideal para que los nominados hagan una declaración de estilo, aunque muchos de ellos mantienen compromisos como embajadores de grandes casas de moda.

No todos siguieron la ruta del negro. La actriz Wunmi Mosaku, protagonista de Sinners (Pecadores), brilló con un vestido amarillo fluido de Matthew Reisman, mientras que Hailee Steinfeld eligió un delicado diseño color durazno que resaltó su figura embarazada.

Uno de los looks más comentados fue el de Claire Danes, quien dejó atrás el estilo académico de su personaje en Beast in Me para lucir un vestido de alta costura minimalista diseñado por su amigo de toda la vida, Zac Posen, para GapStudio. El diseño reinterpretó la clásica camiseta con bolsillo de Gap en un vestido de jersey de seda blanco roto, con perlas, bordados sutiles y un escote en la espalda.

Hombres con estilo

En cuanto a los looks masculinos, predominó la elegancia clásica con pequeños giros modernos. Colman Domingo dejó de lado sus habituales colores vibrantes y optó por un traje negro de Valentino, decorado con hojas plateadas.

El siempre esperado Timothée Chalamet, nominado por Marty Supreme, reafirmó su estatus de ícono fashion con un traje de terciopelo negro. Aunque no caminó junto a él, su pareja Kylie Jenner fue captada entre el público con un vestido plateado ajustado que no pasó desapercibido.

Galería de fotos:

Mira la programación en Red Uno Play