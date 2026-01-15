Senado envía a comisión técnica integrada el proyecto de ley ‘antibloqueos’

Por más de dos tercios de votación, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó que el proyecto de ley para sancionar el bloqueo de caminos sea remitido a una Comisión Técnica Integrada para su análisis conjunto, conforme al procedimiento legislativo vigente.

La iniciativa, presentada por la senadora de Sumate, Claudia Mallón, fue derivada a esta instancia con base en el artículo 55 del Compendio Normativo de la Cámara de Senadores, que establece que, a sugerencia de la presidencia, dos o más comisiones pueden reunirse para tratar temas que, por su importancia o urgencia, requieran un análisis multidisciplinario.

En ese marco, Mallón señaló que es fundamental que la norma no solo sea debatida en ambas cámaras legislativas, sino que también incorpore el aporte de los sectores sociales y productivos que se ven directamente afectados por los bloqueos de caminos.

“Allanemos el camino para que la Directiva de la Cámara de Senadores y la Directiva de Diputados podamos trabajar en un solo proyecto de ley conjunto, invitando a sectores involucrados, organizaciones sociales, agropecuarios y empresarios. En Bolivia todos nos perjudicamos con los bloqueos; no se afecta al Gobierno, se afecta a todo el país”, afirmó la legisladora.

El envío del proyecto a comisión integrada permitirá que distintas comisiones analicen de manera conjunta el alcance, los efectos y los aspectos legales de la propuesta, con el objetivo de fortalecer el debate técnico y legislativo antes de su eventual tratamiento en el Pleno.

