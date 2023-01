Sin rastros de Shair: "Dice que mi hijo se bajó en el 4to Anillo, pero no hay imágenes que lo prueben"

Santa Cruz, Bolivia

Rocío Rojas Balderrama, madre del niño de 12 años desparecido desde el 31 de diciembre de 2022 en Montero, sigue sin saber del paradero de su hijo, pide a la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (Felcc) celeridad a la investigación.

La última vez que vieron a Shair Rojas Balderrama, fue el sábado 31 cuando salió de su domicilio ubicado en el barrio 25 de diciembre, hacia el mercado Germán Moreno para comprarse juegos pirotécnicos cerca de las 21:00, pero jamás retornó a su casa.

"El conductor fue identificado, él dice que mi niño partió de la parada de trufis de Montero hacia Santa Cruz y se bajó en el 4to Anillo (avenida Cristo Redentor), pero no se ve en las cámaras, el auto pasa recto, no hay pruebas de que el hombre nos esté diciendo la verdad sobre sí mi hijo bajó ahí o no", dijo la madre de Shair. Además, aclaró que el niño no conoce Santa Cruz.