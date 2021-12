Sosa se declara "víctima" de las denuncias en su contra por la presunta existencia de ítems fantasmas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La exalcaldesa del municipio cruceño, Angélica Sosa, se declaró "víctima" de las denuncias en su contra en la investigación por la presunta creación de 800 ítems fantasmas durante su gestión municipal.

Expresó que le preocupa mucho "la falta de información de la población boliviana" por no analizar las contrapartes, las funciones específicas que cumple un alcalde interino, debido a que en esta investigación existen familias detrás de los acusados que están siendo afectados.

Durante una entrevista con radio Fides la mañana de este martes, Sosa negó completamente tener algún conocimiento sobre esas irregularidades y explicó que para ser funcionario municipal se debe completar 52 pasos, por lo que los ítems fantasmas deben tener nombre y apellido, y repartido en distintas áreas del Gobierno Autónomo Municipal de Santas Cruz de la Sierra.

"Yo también estoy furiosa, si existen delitos, deben ser sancionarse (…) porque no voy a ceder ante este chantaje político, porque hay una víctima y una villana, pero puedo decir que la víctima es Angélica Sosa", dijo la arquitecta.

Explicó que la máxima autoridad municipal delega por mandato de ley la función a los secretarios, la dirección de Recursos Humanos que es ampulosa y tiene bajo su control más de ocho diferentes departamentos, con unos 9.000 personeros, entre ítems y contratos eventuales.

“El resultado de lanzar algo así, quiero que se lancen los 800 nombres, porque voy a ser la primera en adherirme a la denuncia, pero no hay la capacidad de descargo de la gente. Cómo usted cree que Percy Fernández o mi persona vamos a estar de tarjeteros en los edificios municipales, de control de asistencia, son 4.000 funcionarios con ítems y 5.000 contratos eventuales, para eso cada persona que asume un cargo tiene el control de toda esa gente”, aseveró la exalcaldesa.

Expresó su preocupación ante intentos de involucrarla en los hechos y aseguró, que, si hubo algún tipo de corrupción, fue antes de 2018, porque hasta esa fecha Antonio Parada Vaca fungió como director de Recursos Humanos de la Alcaldía.

“Jamás me iré de Santa Cruz, amo mi tierra y me voy a defender, porque no voy a ceder ante este chantaje político, porque hay una víctima y una villana, pero puedo decir que la víctima es Angélica Sosa”, señaló la exautoridad.

Desmintió la denuncia de Valeria Rodríguez respectos a las supuestas amenazas de muerte que le lanzó por llamada telefónica, para evitar que salga a la luz pública el caso de los ítems. En ese sentido, indicó que pondrá a disposición su celular para que comprueben si realizó una llamada a la exesposa del director de Recursos Humanos.

"Que diga que la llamé como amenaza de muerte, pongo a disposición mi celular ante la Fiscalía para que digan si alguna vez le hablé (…) Con esta joven jamás hablé, la única vez que me contacté con ella fue el año pasado, cuando su mamá (la ex concejala Romy Paz) le dio Covid-19. Después me llamó su mamá, a finales de año, me pasó el teléfono y me contó una serie de situaciones, entonces le pedí que denuncie de forma enérgica, porque si no sería cómplice, y no niego lo que dije”, afirmó la exalcaldesa", relató.

Indicó que ante las denuncias que salieron en su contra, su padre de 97 años se descompensó y fue ingresado a terapia intensiva en una clínica privada.

Angélica Sosa fue citada por la Fiscalía a declarar en calidad de testigo, al desempeñarse como alcaldesa interina desde el 2 de abril de 2020 hasta el 3 de mayo de 2021.