Comunarios atrapan a dos jóvenes acusados de provocar incendio en Liriuni, Cochabamba

Un incendio registrado en la comunidad de Tambo, en la zona de Liriuni al norte de Quillacollo, desató la indignación de los pobladores que, cansados de los constantes siniestros, capturaron a dos jóvenes —uno de ellos menor de edad— acusados de haber originado las llamas.

El fuego afectó cerca de un kilómetro de tuberías de riego y de agua potable, además de consumir pastizales, especies nativas y hábitat de animales, según denunciaron los comunarios.

Los jóvenes aseguraron que todo se trató de un accidente durante la celebración de un cumpleaños, cuando encendieron fuegos artificiales que “se salieron de control”. Uno de ellos relató que incluso intentó sofocar las llamas, pero terminó cayendo del cerro en el intento. En el momento de su aprehensión, los comunarios encontraron entre sus pertenencias alcohol y presuntas sustancias controladas, extremo que deberá ser confirmado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Los dirigentes de la comunidad denunciaron que este hecho no solo perjudicó a la población por la quema de tuberías, sino que también afectó al Parque Tunari, considerado el pulmón de Cochabamba. “Queremos dejar un antecedente y que las autoridades actúen. No vamos a permitir más incendios en esta zona, ni daños a la comunidad ni al medioambiente”, afirmó uno de los líderes comunales, quien además cuestionó la falta de patrullajes policiales en el sector.

Pese a que los comunarios alertaron a la Policía y al SERNAP, hasta horas de la tarde la fuerza del orden no había llegado al lugar para asumir el caso y trasladar a los implicados. La molestia crece entre los habitantes, que piden coordinación inmediata para frenar los incendios forestales.

Persisten las alarmas en el Tunari

Mientras tanto, desde la distancia aún se observa salida de humo en al menos dos puntos del Parque Tunari, lo que genera preocupación entre voluntarios y vecinos, que temen una nueva reactivación del fuego.

La Unidad de Gestión de Riesgos confirmó que se hará uso de cámaras térmicas para verificar si se trata de focos activos o tareas de enfriamiento tras los recientes incendios que devastaron hectáreas de bosque en días pasados.

El caso está en manos de las autoridades, aunque la población de Liriuni advirtió que permanecerá vigilante y organizada para evitar que hechos similares se repitan.

