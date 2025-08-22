TEMAS DE HOY:
Bebé abandonada en El Alto ACRIBILLADOS abuelito atropellado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Perforó la puerta de su vecina para grabarla cuando ella se bañaba; sujeto acusado de pornografía en El Alto

¡De no creer! Un hombre de 42 años fue aprehendido, acusado de perforar la puerta de su vecina para grabar con su celular cuando ella se duchaba, el hecho se suscitó en la zona Villa Dolores de El Alto.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 10:11

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

El director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de El Alto, coronel Yoshiro Armendia, informo este jueves sobre la aprehensión de un sujeto sindicado por el delito de pornografía.

El hecho se suscitó en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, donde un sujeto cavó hábilmente un orificio en la puerta del baño, y con su celular grabó a la vecina duchándose.

“Un vecino llegaba a observar y filmar con su celular a su vecina en el momento en que ella se encontraba en la ducha aseándose, en ese sentido la mujer al enterarse de esa situación pidió ayuda de sus familiares, y procedieron a la aprehensión del sujeto por particulares”, manifestó Armedia.

El sujeto fue denunciado por el delito de pornografía, y fue conducido a dependencias policiales. En su celular se halló múltiples imágenes de mujeres desnudas.

“El hombre hizo un hueco justamente para poder ver la forma de poder filmar. En su celular se halló imágenes de personas desnudas”, afirmó Armedia.

El sujeto se encuentra en celdas policiales, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, quien tomará una determinación sobre su situación legal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD