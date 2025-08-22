Perforó la puerta de su vecina para grabarla cuando ella se bañaba; sujeto acusado de pornografía en El Alto

El director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de El Alto, coronel Yoshiro Armendia, informo este jueves sobre la aprehensión de un sujeto sindicado por el delito de pornografía.

El hecho se suscitó en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, donde un sujeto cavó hábilmente un orificio en la puerta del baño, y con su celular grabó a la vecina duchándose.

“Un vecino llegaba a observar y filmar con su celular a su vecina en el momento en que ella se encontraba en la ducha aseándose, en ese sentido la mujer al enterarse de esa situación pidió ayuda de sus familiares, y procedieron a la aprehensión del sujeto por particulares”, manifestó Armedia.

El sujeto fue denunciado por el delito de pornografía, y fue conducido a dependencias policiales. En su celular se halló múltiples imágenes de mujeres desnudas.

“El hombre hizo un hueco justamente para poder ver la forma de poder filmar. En su celular se halló imágenes de personas desnudas”, afirmó Armedia.

El sujeto se encuentra en celdas policiales, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, quien tomará una determinación sobre su situación legal.

