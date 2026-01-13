Subnacionales 2026: Alfredo Solares promete descentralizar la Alcaldía cruceña

Alfredo Solares, un empresario con raíces en Sucre, ha oficializado su intención de liderar la Alcaldía de Santa Cruz para retribuir las oportunidades que, en sus palabras, la ciudad brindó a su familia. Su trayectoria, marcada por sus inicios como chofer de micro y su actual faceta como gestor de una escuela de fútbol, fundamenta su compromiso social con los sectores más vulnerables.

El eje central de su propuesta electoral se enfoca en la descentralización administrativa para que los servicios municipales tengan presencia real en cada distrito. "Conozco todas las necesidades de los barrios y tenemos un equipo para trabajar por todo Santa Cruz", afirmó el candidato al destacar su conocimiento del terreno.

En materia de bienestar ciudadano, Solares indica que priorizará la seguridad mediante una alianza estratégica con la Policía y la mejora de la infraestructura en salud y educación. Su visión busca que la gestión pública llegue directamente a las unidades educativas y centros médicos de las zonas alejadas para garantizar una atención equitativa.

