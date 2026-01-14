TEMAS DE HOY:
Subnacionales 2026: Branko Marinkovic propone una era de modernidad y seguridad jurídica en Santa Cruz

Con una trayectoria marcada por el liderazgo cívico, Marinkovic busca reactivar grandes proyectos estratégicos.

Ximena Rodriguez

14/01/2026 21:35

Branko Marinkovic, candidato a la Gobernación de Santa Cruz. | Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Branko Marinkovic, actual senador por la Alianza Libre y exministro de Estado, oficializó su aspiración para ocupar la silla departamental de Santa Cruz. El candidato, de 58 años, destaca su formación como ingeniero electromecánico y economista, además de su amplia trayectoria en el sector agroindustrial.

La propuesta central de Marinkovic se enfoca en recuperar el ritmo de crecimiento que el departamento experimentó en la década de los noventa. “Voy a ser Gobernador para dar paso a esa Santa Cruz moderna que lidere nuevamente Bolivia”, afirmó el exlíder cívico al referirse a su visión política.

 

El plan de gobierno del aspirante descansa sobre tres pilares estratégicos: la integración vial, la seguridad jurídica y el impulso a proyectos. Marinkovic asegura que reactivará la Comisión Agraria Departamental para brindar certidumbre a los productores y garantizar que sus inversiones estén protegidas por ley.

Finalmente, la agenda del candidato contempla la ejecución de obras de gran impacto como el proyecto hidroeléctrico Rosita y la consolidación de El Mutún. El objetivo principal es extender los servicios de electrificación y agua potable, “nuestras provincias necesitan desarrollarse”, finalizó.

