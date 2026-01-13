TEMAS DE HOY:
Uno decide

Subnacionales 2026: Luciano Negrete busca la alcaldía con tres ejes de gestión

Con amplia experiencia en cargos públicos, Luciano Negrete promete cambios y soluciones para la ciudad de ser elegido alcalde. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/01/2026 22:24

Santa Cruz, Bolivia

El candidato a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Luciano Negrete Aguirre, presentó sus propuestas de cara a las elecciones subnacionales del próximo mes de marzo. 

Abogado de profesión con varios diplomados, maestría y un doctorado en Constitucionalismo Plural, Negrete destacó su experiencia en cargos públicos como intendente municipal, concejal y director departamental del trabajo, entre otros.

El candidato enfatizó su compromiso con la familia y con la ciudad. “Tengo esposa, hijos y nietos, y amo a la familia. Por eso quiero una Santa Cruz segura”, afirmó.

Negrete centró su propuesta en tres ejes principales: seguridad ciudadana, orden en los mercados y control del transporte y la salud pública.

En relación a la seguridad, aseguró que buscará implementar medidas firmes para proteger a la ciudadanía. “Santa Cruz necesita un profesional y un hombre que ponga orden en Santa Cruz”, sostuvo.

Sobre el transporte, indicó que no permitirá que las unidades operen de manera desordenada y adelantó que su gestión impulsará un transporte libre y municipal.

“El transporte tiene que entender que no puede hacer lo que le dé la gana. Conmigo, el transporte se pone en orden”, aseguró.

En cuanto a la salud, criticó la irregularidad de los servicios y anunció medidas de control. “No pueden trabajar 10 días y 20 días, estar en paro o huelga. La salud se la deben al pueblo y este su alcalde lo va a hacer respetar”, señaló.

Negrete se mostró confiado en que su experiencia y perfil profesional le permitirán cumplir con estas metas.

