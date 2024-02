“Te voy a clavar el cuchillo en el cuello”: Niños salvan a su madre de morir apuñalada por su padre

Santa Cruz, Bolivia

En una noche marcada por el horror, unos niños evitaron que su madre fuera apuñalada por su propio padre el hecho se registró en el barrio Turere, en la zona Plan Tres Mil en Santa Cruz.

El ataque sucedió en la madrugada de este viernes 23 de febrero, cuando el agresor, quien aparentemente se encontraba bajo la influencia de sustancias controladas, atacó a su pareja delante de sus propios hijos. En un video grabado por dos de los menores, se puede observar cómo los niños, con admirable determinación, intervinieron para proteger a su madre y evitar una tragedia aún mayor.

“Estoy bien, en vano decís que estoy mal. No soy enfermo ni loco, yo me dr..., para estar tranquilo, por no decirte nada y por no pelearme es que lo hago”, se escucha decir al agresor en el vídeo, mientras los niños imploran que deje el cuchillo.