A partir de este lunes 12 de enero, las organizaciones y agrupaciones políticas pueden sustituir a los candidatos que fueron inhabilitados para participar en las elecciones subnacionales previstas para el próximo 22 de marzo, según el calendario electoral vigente. El plazo para realizar los reemplazos se extenderá hasta el 2 de febrero.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Monasterio, informó que este lunes se instala una Sala Plena para analizar los recursos de apelación presentados por los candidatos que fueron observados en el proceso de habilitación.

“Muchos delegados han presentado apelaciones por candidatos inhabilitados. La Sala Plena va a tomar conocimiento de estos recursos y serán remitidos para su conocimiento y resolución al Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, explicó Monasterio.

Asimismo, la autoridad electoral señaló que el calendario electoral continúa desarrollándose con normalidad y anunció que la próxima actividad prevista se llevará a cabo el 16 de enero, fecha en la que se realizará el sorteo de las ubicaciones de los candidatos en las papeletas de sufragio.

De acuerdo con el TSE, concluida la etapa de revisión y verificación de requisitos, se registraron 74 candidaturas habilitadas para gobernaciones y 108 candidaturas habilitadas para alcaldías de municipios capitales, a nivel nacional.

El próximo 22 de marzo, la población boliviana elegirá a nueve gobernadores y 277 asambleístas, 335 alcaldes y 2.049 concejales, además de autoridades regionales.

Mira la programación en Red Uno Play