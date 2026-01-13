TEMAS DE HOY:
Comunidad

Terminal Bimodal de Santa Cruz retoma salidas a todo el país tras levantarse los bloqueos

Empresas de transporte normalizan la venta de pasajes con una alta demanda.

Ximena Rodriguez

12/01/2026 21:43

La Dirección de Tránsito de la Terminal Bimodal oficializó la reapertura de todas las rutas nacionales tras seis días de bloqueos persistentes. Esta medida pone fin a un periodo de grandes perjuicios económicos y logísticos para el sector transporte y los ciudadanos.

A partir de las 18:30 horas de hoy lunes, las empresas comenzaron la venta masiva de boletos hacia los diversos departamentos del país. La reactivación generó una llegada inmediata de ciudadanos que buscaban retomar sus viajes postergados por el conflicto.

 

Los viajeros reportaron un alivio significativo y una notable reducción en los costos de los pasajes en comparación con la temporada alta. Por ejemplo, una ciudadana con destino a Yacuiba destacó que “los precios bajaron de 250 a 120 bolivianos”.

