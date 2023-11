Transportistas dan ultimátum al Gobierno por escasez de diésel: El plazo vence a las 14:00

Cargando...

En una reunión convocada para abordar la creciente crisis de escasez de diésel en Bolivia, los transportistas del país dieron un plazo hasta las 14:00 horas de este jueves 16 de noviembre a las autoridades gubernamentales, específicamente al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB, quienes brillaron por su ausencia en la cita inicial programada para las 10:00 en las instalaciones de la ANH.

El sector del transporte pesado, representado por la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, exige la presencia inmediata de estas autoridades para encontrar soluciones concretas al desabastecimiento de diésel, una situación que ha generado inconvenientes significativos en el normal desarrollo de diversas actividades económicas.

“Hemos dado un lapso de cuatro horas al presidente de YPFB, que parece creerse el príncipe de Asturias al no asistir a una reunión de esta importancia. A las 14:00 horas esperamos retomar esta reunión con ambas autoridades. De lo contrario, el transporte pesado tomará medidas inmediatas”, declaró Héctor Mercado Montecinos, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado.

La falta de diésel no solo ha afectado a Santa Cruz, sino que generó preocupaciones a nivel nacional. Ante este ultimátum, la Cámara de Transporte busca respuestas claras y soluciones inmediatas por parte del Gobierno. En caso de no resultados satisfactorios, los transportistas no descartan la implementación de medidas de presión, las cuales podrían incluir paros, bloqueos u otras acciones contundentes.

La crisis en el suministro de diésel plantea serias preocupaciones para la movilidad y el funcionamiento regular de diversos sectores económicos que dependen del transporte de carga en el país, y la incertidumbre persiste ante la posibilidad de que la reunión no logre resolver el problema de manera efectiva.