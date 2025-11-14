TSJ ratifica a Romer Saucedo como presidente y define vacación judicial para el 4 de diciembre

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió por unanimidad ratificar a Romer Saucedo Gómez como presidente de la institución para la gestión 2026. La determinación fue asumida este jueves, consolidando la continuidad de su conducción al frente del máximo tribunal del país.

Tras su designación, Saucedo expresó su agradecimiento a los magistrados por la confianza depositada en su labor.

“Quiero agradecer a los magistrados de la Sala Plena, quienes han depositado su confianza para que mi persona continúe al mando de la Presidencia del TSJ por toda la gestión 2026”, afirmó.

La autoridad judicial aseguró que este respaldo redobla su responsabilidad con la institución y con la ciudadanía.

“Nuestro compromiso es aún más grande, de no defraudar la confianza de los magistrados, pero por sobre todo con Bolivia”, sostuvo Saucedo, quien este viernes encabezará la primera cumbre de justicia en el marco del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Vacación judicial desde el 4 de diciembre

En la misma sesión, la Sala Plena aprobó el inicio de la vacación judicial para el jueves 4 de diciembre, con retorno a actividades el 2 de enero de 2026.

“Las vacaciones las habíamos aprobado para el 4 de diciembre, en este sentido vamos a cumplir el rol que tenemos, y además de ello iniciar el año judicial el 2 de enero de 2026”, explicó Saucedo a la prensa.

